Волкер: Украине не вернуть земли, отошедшие к России

Украинцы не смогут вернуть себе "оккупированные Россией территории", потому что "Россия слишком сильна". Такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью ВВС.

"Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше, — цитирует Волкера "Интерфакс". — И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: "А что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут на Украине, и все это ради чего?".

Курт Волкер также выразил надежду, что Россия согласится на миротворческую миссию ООН как способ положить конец войне на Донбассе. "Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям, а поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену", — резюмировал спецпредставитель США. Новые санкции могут стать этой ценой для России, считает он.