Подозреваемый в мошенничестве москвич набросился на полицейских с файером

Файер использовал в качестве оружия против полицейских 41-летний москвич, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве, сообщает телеграм-канал СКР. Камеры наблюдения сняли огненное задержание.

На кадрах видно, что злоумышленник зажег файер в тот момент, когда сотрудники полиции в гражданской одежде зашли в частный дом в Калужской области, где он скрывался вместе с семьей. Служителям закона только на улице и с большим трудом удалось выбить "оружие" из рук подозреваемого, при этом один из них получил термические ожоги и попал в больницу.

Кадры свидетельствуют, что задержание произошло 16 мая, других подробностей произошедшего не приводится. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".