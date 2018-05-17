Реставраторы восстановят интерьеры старейшего католического храма Москвы

В старейшем католическом храме Москвы на Малой Лубянке начинается второй этап реставрации. После обновления фасада предстоит восстановить и внутреннее убранство. Масштаб работ колоссальный. Интерьер придется воссоздавать практически с нуля. При этом богослужения в храме, который не закрывался ни на один день на протяжении двух веков, будут продолжены.

Строители прячут ажурные кованые люстры в полиэтилен, мастера исследуют мраморный пол: старейший в Москве католический храм Людовика Французского готовят к реставрации.

"Для любого московского католика этот храм является историческим, с ним связана наша история в России, в Москве", — объясняет Вячеслав Горохов, настоятель храма святого Людовика Французского.

Приход в маленькой деревянной церкви обосновался на Малой Лубянке еще в конце XVIII века и стал первым франкоязычным в России.

"Французы имели колоссальное значение в развитии нашей страны. Но у них не было отдельного храма отдельного, они ходили в храм, где служили мессу на немецком и польском языках. И вот они получают разрешение на ведение службы на французском языке", — рассказывает москвовед Елена Барсукова.

Приход разрастался, требовалось больше места. Новое здание для французских католиков строили архитекторы из Швейцарии — братья Жилярди. Трехнефная базилика с треугольным фронтоном и башенками-колокольнями — образец позднего ампира.

По указу императора на строительство церковь получила субсидии на льготных условиях. Спустя почти два века уже правительство Москвы помогает католическому приходу, за свой счет проводит уже второй этап реставрации.

"Первый этап реставрации, завершившийся в 2017 году, затронул все фасадные работы, все внешние работы, работы по кровле", — объясняет Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Очищая здание от следов времени и предыдущих непрофессиональных реставрационных работ, специалисты каждый день сталкивались с новыми проблемами.

"Чтобы стены не намокали, нам надо было решить общую систему водоотвода, выполнить новое покрытие крыши. Когда начали делать крышу, обнаружили, что основа, на которой лежит металл, была повреждена", — вспоминает Надежда Даниленко, главный архитектор проекта реставрации храма святого Людовика Французского.

В прошлом году реставраторам удалось закончить практически все фасадные работы. Теперь предстоит заняться интерьером — восстановить мраморный пол, вернуть цвет росписи стен и нефов.

От старинных сводчатых окон осталась лишь форма, только один витраж дожил до наших времен. После реставрации здесь появятся дубовые рамы и мраморные подоконники. С внешней стороны установят антивандальное остекление — по соседству располагается французский лицей, и с игровой площадки то и дело прилетает спортивный инвентарь.

За долгую и непростую историю храм Людовика Французского ни разу не закрывался. Во время реставрационных работ он также продолжит принимать прихожан. Обновленный храм они увидят уже в октябре.