Хоккеист Шипачев будет получать в "Динамо" 120 млн рублей

Хоккейное московское "Динамо" объявило о подписании двухлетнего контракта с экс-форвардом СКА и сборной России Вадимом Шипачевым. Новичок "бело-голубых" является воспитанником череповецкой "Северстали", в составе которой он выступал в течение десяти лет.

Прошедший чемпионат, после неудачной поездки в НХЛ, Вадим заканчивал в санкт-петербургском СКА. В столичном клубе Шипачев будет получать 120 миллионов рублей за сезон. Еще 25 миллионов хоккеист сможет заработать, если добьется определенного результата по набранным очкам, сообщает "Спорт-экспресс".

Кроме того, стало известно, что Дмитрий Кагарлицкий, также подписавший соглашение с "Динамо", получит 100 миллионов рублей за сезон.