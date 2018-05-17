All inclusive на дому: российскую туристку поймали на масштабной краже в турецком отеле

Столовый сервиз, набор полотенец, многочисленные тапочки, тюбики с шампунем, две сумки с туалетной бумагой и апельсинами, несколько больших пакетов с чаем и растворимым кофе, сладости и другие продукты пыталась вывезти из пятизвездочного отеля в Турции российская туристка с двумя детьми, сообщает IHA. Богатый ассортимент, так и оставшийся в стенах работающей по системе "все включено" гостиницы, сняли на видео.

"Двое детей, едим фрукты, едим тортики — за это все мы заплатили. Вытираем руки салфетками. Зачем нам тарелки? День рождения у ребенка был, я их ставила у бассейна, а потом помыла и положила в ящик", — отрицала все обвинения в воровстве россиянка.

Отдыхала она в пятизвездочном отеле в курортном поселке Гёйнюк под Кемером, предлагающем постояльцам полный спектр услуг по системе "все включено". После осмотра багажа собиравшейся домой гостьи из РФ сотрудники гостиницы вызвали на место полицию. Чем закончилась эта история, турецкие СМИ не сообщают.

Это не первый случай, когда туристы покушаются на имущество турецких отелей. Так, в июле 2017 года при схожих обстоятельствах была задержана отдыхавшая под Манавгатом россиянка — ее остановили, когда она выносила многочисленные сумки с фруктами и бельем в гостиничный холл.