Шесть человек погибли в столкновении с трактором в Башкирии

Жертвами столкновения легкового автомобиля с экскаватором на федеральной трассе в Башкирии стали шесть человек, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы сняли последствия страшного ДТП.

Трагический инцидент произошел около двух часов дня по московскому времени на 93-м километре трассы Уфа — Оренбург. Примерно в 15 километрах от поселка Толбазы "Лада Ларгус" на скорости влетела в двигавшийся в крайней полосе трактор, который от удара вылетел с дороги.

В салоне отечественной легковушки, которая получила серьезные повреждения, находились шесть человек, все они погибли.

В причинах аварии сейчас разбираются инспекторы ДПС.