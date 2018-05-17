Вечером небо покажет землянам большой пепельный серп

Удивительная картина ожидает любителей звездного неба после заката 17 и 18 мая. Если не будет большой облачности, то над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца можно будет наблюдать невооруженным глазом и даже сфотографировать особо яркий серп молодой Луны пепельного цвета, причем, в "сопровождении" Венеры.

Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким, потому что 18 мая в 00:07 по московскому времени Луна проходит точку перигея (точку орбиты Луны, которая ближе всего к Земле).

Это делает Луну на 5 процентов больше в диаметре и почти на 11 процентов ярче, поясняют специалисты в "Фейсбуке" Московского планетария. Они также сообщают, что помимо красивого большого серпа молодой Луны можно увидеть нежный пепельный свет внутри лунного полумесяца.

Любоваться небесным дуэтом серпа молодой Луны и Венеры можно в эти два вечера до 23 часов по Москве – потом оба светила скроются за горизонт.