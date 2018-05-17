Свежесть, краски и технологии: Велозаводский рынок ждет покупателей

В Москве после масштабной реконструкции открылся один из старейших рынков — Велозаводский. На открытие приехал мэр столицы Сергей Собянин. И рассказал о возможных мерах поддержки сельскохозяйственных рынков.

Бакинские помидоры, красные апельсины, узбекский урюк — обновленный Велозаводский рынок как и раньше восхищает своими красками, умиляет атмосферой, а теперь еще удивляет чистотой и технологиями.

Всего 13 тысяч квадратных метров. Более 50 тысяч наименований товаров. Единая форма одежда продавцов, единая упаковка. Пространство для удобства покупателей разделено на отделы — мясо, молоко, кондитерские изделия, рыбный кластер. Специальные витрины со льдом позволяют охладить продукцию, но не заморозить.

Каких деликатесов здесь только нет: рядом с корюшкой и щукой — осьминоги, экзотическая рыба-попугай, тунец невероятных размеров.

Велозаводский рынок — один из старейших в Москве, был построен в 1932 году, назван в честь улицы, которая неподалеку. В 70-е поменяли фасад. Почти за полвека здание обветшало. Реконструкция длилась год. И вот покупатели снова делают здесь покупки.

На новый рынок приехал посмотреть мэр Москвы Сергей Собянин. Поговорил с покупателями, обсудил товар с продавцами, купил овощей. Вместе с Годом Нисановым — председателем совета директоров группы компаний "Киевская площадь", в которую входит Велозаводский рынок, обошел ряды.

Особое внимание цветочному базару — розы, тюльпаны и гвоздики — занимают весь цокольный этаж: 5 тысяч квадратных метров, 47 павильонов. Такого нет больше нигде в России. Каждый павильон на цветочном базаре — это, по сути, холодильник: здесь температура 4-8 градусов — так качество и аромат цветов сохраняется в 5 раз дольше.

Всего на рынке около 400 торговых мест. Среди продавцов — немало фермеров и тех, кто продает продукцию с личных подсобных хозяйств. Для них — льготные условия. Татьяна Павловна за прилавком стоит дважды в неделю. Возит молоко и творог из Рязанской области. "У меня три коровы, дети помогают, — рассказывает женщина. — Здесь здорово и круто, удобно, прихожу, как домой, 20 лет торгую".

Кстати, продукция Велозаводского рынка может стать еще доступнее. Сергей Собянин предложил таким столичным предприятиям вводить программы лояльности для тех москвичей, которые живут рядом.