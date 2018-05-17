Задержан москвич, напавший на пенсионерку с шилом

Против молодого человека, который жестоко избил пожилую женщину в Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Инцидент произошел накануне ночью на улице Борисовские пруды. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник беспричинно напал на свою жертву, несколько раз сильно ударил, а после ранил шилом. Подозреваемого задержали по горячим следам. Пострадавшую обнаружили прохожие, сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

"Подходим к подъезду, видим, лежит женщина с каким-то металлическим предметом в голове. Мы долго не думали, сразу вызвали наряд. Я смотрел по времени, где-то два часа ночи было. Минут через 5-6 приехал наряд со скорой", — рассказал очевидец Анар Гусейнов.

"Благодаря работе следователей и оперативных сотрудников задержан подозреваемый 1993 года рождения. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК России по Москве.