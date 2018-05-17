На американского журналиста, предложившего разбомбить Крымский мост, завели дело в России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении американского журналиста Тома Рогана, который написал статью с предложением разбомбить Крымский мост. Об этом "Интерфаксу" сообщили в СК РФ.

В статье российские следователи усмотрели признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ. Специалисты проведут психолого-лингвистическую экспертизу, одновременно ведется доследственная проверка в отношении редактора издания, в котором была опубликована статья.

Автодорожную часть моста, который соединил Крым с Таманским полуостровом, торжественно открыли 15 мая, в церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин. Движение транспорта стартовало по мосту утром 16 мая. За первые 12 часов работы моста транспортный поток по нему побил суточный рекорд Керченской паромной переправы.