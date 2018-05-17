Тема:
Российский Крым 5 минут назад
На американского журналиста, предложившего разбомбить Крымский мост, завели дело в России
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении американского журналиста Тома Рогана, который написал статью с предложением разбомбить Крымский мост. Об этом "Интерфаксу" сообщили в СК РФ.
В статье российские следователи усмотрели признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ. Специалисты проведут психолого-лингвистическую экспертизу, одновременно ведется доследственная проверка в отношении редактора издания, в котором была опубликована статья.
Автодорожную часть моста, который соединил Крым с Таманским полуостровом, торжественно открыли 15 мая, в церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин. Движение транспорта стартовало по мосту утром 16 мая. За первые 12 часов работы моста транспортный поток по нему побил суточный рекорд Керченской паромной переправы.
Ранее по теме
-
Песков: призывы разбомбить Крымский мост - это безумие2 часа назад
-
Волкер: Украине не вернуть земли, отошедшие к России3 часа назад
-
Washington Post считает, что главной звездой Крымского моста стал кот4 часа назад
-
СКР возбудил дела против 15 конституционных судей Украины7 часов назад
-
Посольство РФ назвало статью с призывом взорвать Крымский мост провокационной12 часов назад
-
Канада осудила открытие Крымского моста, назвав его нарушением суверенитета Украины13 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вышинский: все действия против меня были расписаны заранее
- Дума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
- Банковские счета братьев Магомедовых арестованы
- Котлера погубили проблемы в семье и банкротство
- Песков: призывы разбомбить Крымский мост - это безумие
Самое читаемое
-
Отец выпрыгнул из самолета за несколько минут до крушения, оставив внутри сына
- Бактерии вместо мяса: эксперты проверили пельмени известных производителей
- Части Гавайев может не стать в ближайшие дни
- В заброшенном морге в Москве нашли свежий скелет
- В столице проститутки выдавали себя за малярш. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Блокчейн будет принадлежать России
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Сердце Крымского моста. Видео
- Футбольно-политический скандал в Германии
- Авиакомпания издевалась над инвалидом
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- "Айтеко" объявляет о всеобщей "мобилизации" волонтеров
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Задержан москвич, напавший на пенсионерку с шилом
- В Подмосковье запретили продавать вейпы детям
- Пагоды, сад камней и дом чайных церемоний: в Москве появится уголок Поднебесной
- Древнерусское городище оказалось под угрозой из-за разработки карьера
- Страстная премьера: ансамбль Моисеева исполнил аргентинское танго
- В семье московских сурикатов пополнение
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо