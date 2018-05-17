Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно

Заслуженную артистку России Ирину Цывину — вдову Евгения Евстигнеева в последнее время не узнать. Еще три недели назад в студии "Прямого эфира" вместе с молодым возлюбленным красивая и счастливая Ирина уверяла, что ждет от него двойню.

Однако спустя короткое время в редакцию программы попало видео, как молодой возлюбленный Цывиной Денис Сердюков сбегает от нее, выбравшись из окна.

Актриса после этого уходит в запой и сейчас выглядит опустившейся женщиной: сломанные ребра, сотрясение мозга, травма головы.

Сама Ирина не может объяснить, что произошло, и предполагает, что ее кто-то "сглазил, навел порчу". "Я начала находить странные вещи на пороге квартиры, например, рассыпанный рис. На даче образовалось огромное пятно плесени, в коробке со спичками лежали волосы… После этого меня как отрезало от Дениса", — рассказывает Цывина.

Сотрудники программы застали артистку всю в крови, в неадекватном состоянии.

Эксперт-психолог считает, что Цывиной необходима психиатрическая и наркологическая помощь, курс которой может продлиться от трех месяцев до полугода.

При этом Денис объясняет свой "побег" через окно тем, что якобы Ирина спала, ему надо было уходить, он не хотел ее будить, а ключи от двери не нашел

Правда, он подтверждает, что отношение к нему Ирины изменилось совершенно внезапно: она вдруг заявила, что не хочет его видеть.

Связано ли все это с тем, что недавно Цывина оформила на Дениса генеральную доверенность на все ее имущество? Почему на самом деле Денис сбежал из квартиры Ирины по карнизам и куда-то пропал на три недели? Правда ли, что Ирина пила все это время? Можно ли помочь актрисе справиться с пьянством, помимо ее воли, и способен ли хоть какой-нибудь мужчина затмить в ее сердце Евгения Евстигнеева? Что скрывают подруги и чего боится она сама?

Эти вопросы обсуждали гости студии в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".