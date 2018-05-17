За "гибридную войну" в Польше задержали гражданку России

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по подозрению в "антипольской деятельности" задержали гражданку России. Об этом сообщил журналистам 17 мая официальный представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

По его словам, россиянка Екатерина Ц., которая находилась в стране с 2013 года, будет выдворена из Польши. Кроме того, еще четыре человека будут подвергнуты пятилетнему запрету въезда на территорию страны.

При этом представитель министра не уточнил, гражданами каких стран являются эти четыре человека, которым будет запрещен въезд в Польшу на 5 лет. По его словам, все они "принимали участие в гибридной войне" против страны, передает РИА Новости.

Жарын также сообщил, что все они "принимали участие в разжигании польско-украинской вражды в социальной сфере и в сфере политической, в подрыве постулатов польской исторической политики, заменяя их на российскую трактовку", а также пытались "консолидировать пророссийские круги в Польше".

К ответственности, по его словам, будут привлечены и граждане Польши, которые сотрудничали с задержанной гражданкой России.