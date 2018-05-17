Волейболистки сборной России потерпели первое поражение в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу в третьем туре Лиги наций встречалась с командой Нидерландов. Матч прошел в Екатеринбурге. Голландские волейболистки оказались сильнее россиянок в трех партиях со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 27:25). Ранее наши девушки победили команды Аргентины и Таиланда.

После первого поражения сборная России занимает четвертое место с шестью очками в турнирной таблице Лиги наций. На первом месте расположились голландки с 9 баллами.

Следующий матч российские волейболистки проведут 22 мая против итальянок.