Бомж и наркоман расправился с тремя пожилыми москвичками
Суд 18 мая решит вопрос об аресте молодого человека, который напал и жестоко избил 70-летнюю пенсионерку. Сейчас она в реанимации, врачи борются за ее жизнь. В мотивах беспричинной агрессии разбирается полиция — не исключено, что подозреваемый был наркоманом. Жил в подъезде, прямо на лестничной площадке, и часто вел себя неадекватно.
Тихий двор. Детская площадка. Соседи на лавочках. Кажется, все как всегда, только тишина какая то напряженная. Здесь случилось то, что разум воспринять не может.
Это кадры с камеры наблюдения. Показываем выборочно, что хоть как то можно показать. Удар, страшной силы. Женщина падает. Преступник — со звериной жесткостью — бьет. Потрошит сумку. Достает что-то — острый предмет, бьет снова. Всё происходит за минуту. Видеокамера бесстрастно фиксирует лежащую на асфальте. И вот снова — удар, снова беззащитная жертва. Второе нападение за ночь. Этой женщине — можно сказать, повезло. Она смогла подняться и уйти. Первая в реанимации. Состояние 64-х летней пенсионерки — критическое.
"Больная поступила в крайне тяжёлом состоянии, на догоспитальном этапе была переведена на искусственную вентиляцию лёгких с нестабильно гемодинамикой", — рассказала Ольга Шилилова, заведующая отделением реанимации интенсивной терапии.
Преступника поймали сразу. 24-летний Владислав Бричкин из Рязанской области. Временно проживающий на улице Борисовские пруды.
Трагедия случилась за полкилометра от этого дома. Но оживленно сегодня именно здесь. Все соседи, кажется, собрались у подъезда, где живет Владислав Бричкин. Вернее, временно проживает. На лестничной площадке.
Оказалось, уже несколько месяцев в этом доме бомжует человек. Вот прямо здесь, где валяются куски картона — на них и лежит. Иногда — ломится к соседям.
Весь дом знал — мужчина что-то употреблял, причем постоянно. Но внимания не обращали.
Мужчина — обосновался на лестнице с комфортом. Матрас на котором он спал и куртка в которой ходил когда было прохладно, почему то свалены здесь на первом этаже прямо под почтовыми ящиками. Кто это сюда перенес — непонятно. И совсем уж, кажется, невероятное, этот бомж, как утверждают соседи — сын одного из жильцов дома.
Сколько времени всё это продолжается — здесь точно не помнят. Поднимаясь по лестнице, перешагивали. Здоровались у крыльца.
"Обращалась я к участковому, никаких мер не принимали и вот случай случился и пожалуйста, все понаехали", — говорит одна из соседок.
К участковому обратились и мы. Оказалось — то ли в учебном отпуске, то ли вообще уже не работает. Кто отвечает за участок , где произошла трагедия — ответа мы так и не получили.
Получилось, что наркоман, живущий на лестнице — остался вне поля зрения правоохранительных органов. Пока не совершил страшное преступление. Когда мы готовили этот материал, пришла информация — эпизодов нападения было три.
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