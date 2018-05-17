Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
17 мая 201820:51 Ольга Мещерякова

Бомж и наркоман расправился с тремя пожилыми москвичками

Суд 18 мая решит вопрос об аресте молодого человека, который напал и жестоко избил 70-летнюю пенсионерку. Сейчас она в реанимации, врачи борются за ее жизнь. В мотивах беспричинной агрессии разбирается полиция — не исключено, что подозреваемый был наркоманом. Жил в подъезде, прямо на лестничной площадке, и часто вел себя неадекватно.

Тихий двор. Детская площадка. Соседи на лавочках. Кажется, все как всегда, только тишина какая то напряженная. Здесь случилось то, что разум воспринять не может.

Это кадры с камеры наблюдения. Показываем выборочно, что хоть как то можно показать. Удар, страшной силы. Женщина падает. Преступник — со звериной жесткостью — бьет. Потрошит сумку. Достает что-то — острый предмет, бьет снова. Всё происходит за минуту. Видеокамера бесстрастно фиксирует лежащую на асфальте. И вот снова — удар, снова беззащитная жертва. Второе нападение за ночь. Этой женщине — можно сказать, повезло. Она смогла подняться и уйти. Первая в реанимации. Состояние 64-х летней пенсионерки — критическое.

"Больная поступила в крайне тяжёлом состоянии, на догоспитальном этапе была переведена на искусственную вентиляцию лёгких с нестабильно гемодинамикой", — рассказала Ольга Шилилова, заведующая отделением реанимации интенсивной терапии.

Преступника поймали сразу. 24-летний Владислав Бричкин из Рязанской области. Временно проживающий на улице Борисовские пруды.

Трагедия случилась за полкилометра от этого дома. Но оживленно сегодня именно здесь. Все соседи, кажется, собрались у подъезда, где живет Владислав Бричкин. Вернее, временно проживает. На лестничной площадке.

Оказалось, уже несколько месяцев в этом доме бомжует человек. Вот прямо здесь, где валяются куски картона — на них и лежит. Иногда — ломится к соседям.

Весь дом знал — мужчина что-то употреблял, причем постоянно. Но внимания не обращали.

Мужчина — обосновался на лестнице с комфортом. Матрас на котором он спал и куртка в которой ходил когда было прохладно, почему то свалены здесь на первом этаже прямо под почтовыми ящиками. Кто это сюда перенес — непонятно. И совсем уж, кажется, невероятное, этот бомж, как утверждают соседи — сын одного из жильцов дома.

Сколько времени всё это продолжается — здесь точно не помнят. Поднимаясь по лестнице, перешагивали. Здоровались у крыльца.

"Обращалась я к участковому, никаких мер не принимали и вот случай случился и пожалуйста, все понаехали", — говорит одна из соседок.

 

К участковому обратились и мы. Оказалось — то ли в учебном отпуске, то ли вообще уже не работает. Кто отвечает за участок , где произошла трагедия — ответа мы так и не получили.

Получилось, что наркоман, живущий на лестнице — остался вне поля зрения правоохранительных органов. Пока не совершил страшное преступление. Когда мы готовили этот материал, пришла информация — эпизодов нападения было три.

Сейчас

21:36

Асад приехал к Путину в Сочи

21:31

Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста

19:13

Шевкунов стал митрополитом и оставил Сретенский монастырь

18:53

Пирумову предъявили обвинение в хищении 450 миллионов

18:50

"Саратовские авиалинии" проработают до конца весны

17:49

Вышинского арестовали на два месяца

15:31

В Москве ожидается гроза и град

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Два месяца тюрьмы: Кирилл Вышинский рассказал о своем аресте

Два месяца тюрьмы: Кирилл Вышинский рассказал о своем аресте

1 час назад
Пирумову предъявили обвинение в хищении 450 миллионов

Пирумову предъявили обвинение в хищении 450 миллионов

2 часа назад
Трамп требовал от Меркель отказаться от "Северного потока"

Трамп требовал от Меркель отказаться от "Северного потока"

11 минут назад
Персональная ответственность и прорывные решения: от ВПК ждут активной работы

Персональная ответственность и прорывные решения: от ВПК ждут активной работы

1 час назад
Канадские хоккеисты в овертайме сломили сопротивление россиян

Канадские хоккеисты в овертайме сломили сопротивление россиян

2 часа назад
Бомж и наркоман расправился с тремя пожилыми москвичками

Бомж и наркоман расправился с тремя пожилыми москвичками

55 минут назад
Станет ли bitcoin спасением для Ирана

Станет ли bitcoin спасением для Ирана

12 часов назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Washington Post считает, что главной звездой Крымского моста стал кот

Washington Post считает, что главной звездой Крымского моста стал кот

8 часов назад
На американского журналиста, предложившего разбомбить Крымский мост, завели дело в России

На американского журналиста, предложившего разбомбить Крымский мост, завели дело в России

4 часа назад
Огонь в Пугачеве будут тушить еще трое суток

Огонь в Пугачеве будут тушить еще трое суток

7 часов назад
Новая глава в "деле Скрипалей": как "Новичок" оказался в Германии еще в 90-е

Новая глава в "деле Скрипалей": как "Новичок" оказался в Германии еще в 90-е

22 минуты назад
Смесь разочарования и злости: Евросоюз отреагировал на выход США из иранской сделки

Смесь разочарования и злости: Евросоюз отреагировал на выход США из иранской сделки

1 час назад
Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин

Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин

1 час назад
У арестованного по делу о нападении на парижан чеченца оказалось российское гражданство

У арестованного по делу о нападении на парижан чеченца оказалось российское гражданство

1 час назад
Попасть в зиму: в "Зарядье" открывается Ледяная пещера

Попасть в зиму: в "Зарядье" открывается Ледяная пещера

2 часа назад
Шевкунов стал митрополитом и оставил Сретенский монастырь

Шевкунов стал митрополитом и оставил Сретенский монастырь

2 часа назад
"Саратовские авиалинии" проработают до конца весны

"Саратовские авиалинии" проработают до конца весны

2 часа назад
На Украине выпустили календари с Крымом в составе России

На Украине выпустили календари с Крымом в составе России

3 часа назад
Физики впервые измерили давление внутри элементарной частицы

Физики впервые измерили давление внутри элементарной частицы

3 часа назад
Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно

Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно

3 часа назад
За "гибридную войну" в Польше задержали гражданку России

За "гибридную войну" в Польше задержали гражданку России

4 часа назад
Опоздавший на рейс пассажир попытался выломать дверь самолета

Опоздавший на рейс пассажир попытался выломать дверь самолета

4 часа назад
Фекалии гиппопотамов "душат" рыбу в африканской реке

Фекалии гиппопотамов "душат" рыбу в африканской реке

4 часа назад
Вечером небо покажет землянам большой пепельный серп

Вечером небо покажет землянам большой пепельный серп

5 часов назад
Искусственный интеллект научился угадывать, какие песни станут хитами

Искусственный интеллект научился угадывать, какие песни станут хитами

6 часов назад
Ультрадорогой iPhone X с солнечной батареей посвятили Илону Маску

Ультрадорогой iPhone X с солнечной батареей посвятили Илону Маску

6 часов назад
All inclusive на дому: российскую туристку поймали на масштабной краже в турецком отеле

All inclusive на дому: российскую туристку поймали на масштабной краже в турецком отеле

6 часов назад
Вера Сотникова была "всем" для Владимира Кузьмина, но союз все равно распался

Вера Сотникова была "всем" для Владимира Кузьмина, но союз все равно распался

7 часов назад
УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)

УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)

7 часов назад
Путешествия начинаются здесь: Южная Корея

Путешествия начинаются здесь: Южная Корея

7 часов назад
Назад в будущее: нефть превысила отметку ноября 2014-го

Назад в будущее: нефть превысила отметку ноября 2014-го

8 часов назад
Mercedes-Benz не намерен сворачивать производство старого "Гелика"

Mercedes-Benz не намерен сворачивать производство старого "Гелика"

8 часов назад
Фильм Серебренникова "Лето" претендует на "Золотую пальмовую ветвь"

Фильм Серебренникова "Лето" претендует на "Золотую пальмовую ветвь"

8 часов назад
Микробы из Йеллоустона рассказали о жизни на ранней Земле и, возможно, на Марсе

Микробы из Йеллоустона рассказали о жизни на ранней Земле и, возможно, на Марсе

9 часов назад
Штраф за нарушения на железнодорожных переездах станет заметно серьезнее

Штраф за нарушения на железнодорожных переездах станет заметно серьезнее

9 часов назад
В Подмосковье запретили продавать вейпы детям

В Подмосковье запретили продавать вейпы детям

9 часов назад
Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счетной палаты

Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счетной палаты

10 часов назад
На трассе М4 "Дон" появятся еще два платных участка

На трассе М4 "Дон" появятся еще два платных участка

10 часов назад
Сочи: сначала - пляж, потом - футбол

Сочи: сначала - пляж, потом - футбол

11 часов назад
Столетие российской игрушки: за лучшую можно проголосовать в Интернете

Столетие российской игрушки: за лучшую можно проголосовать в Интернете

11 часов назад
Для тех, кто вдохновился: топ-10 игр про строительство моста

Для тех, кто вдохновился: топ-10 игр про строительство моста

11 часов назад
Сдать за два часа: спрос на дешевые квартиры в три раза превышает предложение

Сдать за два часа: спрос на дешевые квартиры в три раза превышает предложение

11 часов назад
Google запускает YouTube Music. Сервис придет и в Россию

Google запускает YouTube Music. Сервис придет и в Россию

12 часов назад
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления

7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления

12 часов назад
Вести.net: у культовой игры S.T.A.L.K.E.R. будет продолжение

Вести.net: у культовой игры S.T.A.L.K.E.R. будет продолжение

12 часов назад
Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

23 часа назад
Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

15.05.2018 10:00
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05