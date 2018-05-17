Сенат США утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ
Кандидатура Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления США, внесенная президентом Дональдом Трампом, утверждена американским Сенатом: "за" проголосовали 54 сенатора, "против" – 44.
По итогам голосования Джина Хаспел стала первой возглавившей одно из главных разведывательных ведомств США женщиной. Ранее она занимала должность заместителя директора ЦРУ, напоминает РИА Новости.
Обсуждение кандидатуры Джины Хаспел проходило на фоне обвинений в ее адрес о причастности к пыткам подозреваемых в терроризме, в том числе, в секретной тюрьме в Таиланде, которой она руководила. В ходе слушаний кандидат на пост директора ЦРУ заверила членов сенатского комитета по разведке в том, что в случае, если ей доверят руководство ведомством, практика ведения жестких допросов возобновлена не будет, сообщает "Интерфакс".
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