В Москве прошло заседание руководителей органов безопасности стран СНГ

Развитие сотрудничества в борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью стало основной темой встречи руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Заседание прошло накануне в Москве.

Обсудили также ситуацию в Афганистане, и как она влияет на обстановку в Центрально-Азиатском регионе. Договорились повысить взаимодействие между государствами при розыске террористов, сообщает телеканал "Россия 24".

А в преддверии мирового первенства по футболу — говорили о том, как нейтрализовать экстремистов, которые могут угрожать чемпионату.