Первые зрители увидели долгожданную экранизацию "Черновика"

В Москве в кинотеатре "Красный Октябрь" прошёл пресс-показ долгожданного фильма "Черновик" Сергея Мокрицкого. Он снят по одноименному роману Сергея Лукьяненко. И, соответственно, это — отечественная фантастика. Рассказывает о московском дизайнере компьютерных игр, который вдруг оказывается забыт, родными, близкими, друзьями, в общем, всеми, кто когда-то его знал.

Представьте, что в вашей квартире теперь живет другой человек, все документы больше недействительны, родители и друзья вас не узнают. Именно в такую ситуацию попадает герой фильма "Черновик", снятого по мотивам одноименного романа фантаста Сергея Лукьяненко. Конечно, в картине не обошлось без отступлений от оригинального текста, но автор романа считает: это было необходимо.

Изменения не затронули основной сюжет, даже сделали его современнее и интереснее — герои теперь ходят с мобильными телефонами, по навигатору определяют маршруты, документы пытаются проверить в МФЦ — такого в книге 2005-го года, конечно, не было. Но подобные элементы вперемешку с сюжетом, где в некоторых мирах до сих пор СССР, будут интересны зрителям любого возраста.

Качественная графика представлена в фильме только в той мере, в которой необходима. Конечно, Кремль на берегу моря нарисован, а вот то, что можно было снять вживую, снимали без спецэффектов.

Есть и сюрприз для фанатов отечественной фантастики — Сергей Лукьяненко на этот раз не только автор, но и актёр — в одном из эпизодов он вместе с режиссёром Сергеем Мокрицким спасает главного героя. В этот момент зал аплодировал.

В России фильм можно посмотреть с 25 мая во всех кинотеатрах. Выйдет ли фильм за рубежом — об этом пока никто не говорит, но, увидев картину, иностранцы точно почувствуют колорит российской фантастики – матрешки-трансформеры вряд ли оставят кого-то равнодушным.