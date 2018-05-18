ДТП с участием школьного автобуса в США: 2 погибших, десятки пострадавших

В американском штате Нью-Джерси в результате аварии с участием школьного автобуса погибли, как минимум, два человека, еще 43 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Перевозивший учащихся автобус столкнулся на дороге с грузовиком. Погибшие — учитель и один из детей, остальные получили ранения и были госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.