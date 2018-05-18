Шведы с трудом обыграли команду Латвии и вышли в полуфинал чемпионата мира

Сборная Швеции вышла в полуфинал чемпионат мира по хоккею, который проходит в Дании. В четвертьфинальном матче шведские хоккеисты одержали победу над команду Дании. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.

В составе победителей шайбы забросили Филипп Форсберг (27-я минута), Виктор Арвидссон (42-я) и Оливер Экман-Ларссон (47-я). У проигравших отличились Теодорс Блюгерс (32-я) и Рудольф Балцерс (51-я). В полуфинале турнира сборная Швеции встретится с командой США, которая ранее в четвертьфинале со счетом 3:2 победила команду Чехии.