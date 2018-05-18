Жителей Южных Курил разбудило землетрясение

Ранним утром в пятницу, 18 мая, в районе Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземный толчок был зарегистрирован в 05:42 по местному времени на глубине 45 километров.

Землетрясение силой 3 балла ощутили жители острове Шикотан, на острове Кунашир сила землетрясения составила 2 балла, передает ТАСС. Тревога цунами не объявлялась, разрушений нет. Повторные толчки не регистрировались.