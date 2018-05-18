Торговые войны: США и Китай продолжают переговоры

Президент США Дональд Трамп надеется, что американские и китайские специалисты будут вместе работать над конструктивным разрешением двусторонних противоречий в торговле. Об этом глава Белого дома заявил по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Трамп также рассказал, что обе страны сохраняют хорошую тенденцию экономического развития, обладают огромным рыночным потенциалом. Второй тур переговоров США и Китая по торговым вопросам продолжатся сегодня.

По данным американских СМИ, Пекин требует от Вашингтона не вводить объявленные президентом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности. Это — не полный список требований Китая, напоминает телеканал "Россия 24".