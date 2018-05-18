Владимиру Путину представят список кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Структуру нового кабмина Владимир Путин утвердил во вторник 15 мая после встречи с премьером. Тогда же Дмитрий Медведев проанонсировал, что поимённый список подготовит к пятнице. Кабинет сложил полномочия по Конституции, в день инаугурации президента, напоминает телеканал "Россия 24". Пока все министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

В новом правительстве будет 10 заместителей председателя и 22 министра. В прежнем составе было 21 министерство. Минобрнауки разделилось на два ведомства, а Минсвязи сменило название. Теперь это Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Согласно предложениям главы правительства, первым вице-премьером могут назначить Антона Силуанова. При этом, он останется главой Минфина. Вице-премьерами могут стать нынешний глава Контрольного управления Кремля Константин Чуйченко, первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, замминистра обороны Юрий Борисов.

Экс-руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова может стать вице-премьером по вопросам социальной политики. Предполагается, что отвечать за культуру и спорт будет Ольга Голодец, курировать АПК — Алексей Гордеев, промышленностью и энергетикой займется Дмитрий Козак, а строительной отраслью — Виталий Мутко.