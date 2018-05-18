Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

Камера наблюдения запечатлела момент коммунальной аварии, произошедшей в минувший четверг, 17 мая, на улице Балтийской в Барнауле.

На записи виден прорыв водопровода, в результате которого вода вперемешку с землей буквально накрыла все вокруг в радиусе десятка метров.

В "зоне поражения" оказалась пожилая женщина, явно не ожидавшая подобного развития событий.

О травмах, полученных жительницей столицы Алтайского края не сообщается, однако представитель компании, эксплуатирующей водопровод сообщил, что температура воды в трубе не превышала 40 градусов, что исключает возможность получения ожогов пострадавшей.

По данным местных СМИ, причиной аварии стали работы по опрессовке тепловых сетей, призванных выявить дефекты в системе подачи воды.