В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы

В гольф-клубе президента США Дональда Трампа в Дорале (Флорида) прогремели выстрелы. Стрелок задержан, данных о раненых и убитых нет, передает "Интерфакс".

Как уточняет ТАСС, гольф-клуб был куплен компанией миллиардера в 2012-м за 150 миллионов долларов и переименован в Trump National Golf Resort.