Тема:
Стрельба в Америке 1 час назад
18 мая 201812:05
В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы
В гольф-клубе президента США Дональда Трампа в Дорале (Флорида) прогремели выстрелы. Стрелок задержан, данных о раненых и убитых нет, передает "Интерфакс".
Как уточняет ТАСС, гольф-клуб был куплен компанией миллиардера в 2012-м за 150 миллионов долларов и переименован в Trump National Golf Resort.
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