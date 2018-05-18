Наталья Хорохорина рассказала, почему отдала мужа Наталье Гундаревой
"Пираты XX века" сделали актрису Наталью Хорохорину знаменитой на всю страну, но стали переломной точкой в ее женской судьбе. После этого фильма она осталась одинокой на долгие годы, хотя знаки внимания проявляли к ней практически все мужчины на съемочной площадке.
И это был уже не первый удар в спину от любимых мужчин. В программе "Судьба человека" Наталья призналась, что ее родители прожили вместе 66 лет, и мать всегда учила дочку: выходить замуж надо один раз в жизни. Тем больнее были измены и неизбежные расставания.
Первым мужем Хорохориной стал актер Виктор Корешков. Они поженились, когда Наталье было 22 года. Сейчас она говорит, что если бы они подождали со свадьбой, не было бы так больно потом расставаться.
Однако супруги сразу договорились, что будут всегда друг с другом честны. Поэтому когда у Виктора начался роман с партнершей по театру Маяковского Натальей Гундаревой, муж честно признался в этом, и она его отпустила к сопернице. Хотя развод, конечно, был очень болезненным.
Гундарева и Корешков потом поженились, и с первым мужем Хорохорина больше никогда не виделась. А вот с Гундаревой их свела творческая судьба на съемочной площадке сериала "Петербургские тайны".
После измены первого мужа Наталья еще долго не решалась поверить мужчинам, но врач Владимир Соболев, с которым она случайно познакомилась в автобусе, растопил ее сердце. Но потом и он нанес удар в спину.
Супруги поехали на отдых в Пицунду, но всего через пять дней Наталье пришлось улететь в Одессу – ее утвердили на роль в "Пиратах XX века". Муж же остался на курорте и закрутил роман.
После возвращения из отпуска Владимир еще некоторое время жил на две семьи: в будни – у Натальи, в выходные – у любовницы. Наталья все прощала, потому что сильно любила. Теперь, признается актриса, она понимает, что нельзя было так делать.
В итоге и со вторым мужем она все-таки развелась. Сейчас актриса называет это время самым страшным периодом в своей жизни.
Почему Хорохорина не устроилась в театр Маяковского, чего ей стоило отпускать мужей к другим женщинам, какие отношения у нее сложились с Натальей Гундаревой на съемочной площадке "Петербургских тайн" и что помогло сохранить веру в любовь? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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