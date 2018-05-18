Дерипаска ушел и обещал не возвращаться

Председатель совета директоров En+ Group лорд Баркер принял отставку Олега Дерипаски. Дерипаска вышел из совета директоров компании. Решение вступило в силу незамедлительно. Он также обязался не избираться в совет директоров "РусАла".

Бизнесмен согласился с предложением Баркера покинуть свой пост в совете директоров En+ после того, как США ввели против его компаний санкции, отмечает ТАСС. В совете директоров "РусАла" его заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей.

Совет директоров En+ единогласно одобрил план лорда Баркера по снятию с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" американских санкций. План Баркера предусматривает снятия контроля Дерипаски над En+, снижение его доли ниже 50% и сокращение его влияния на совет из 14 директоров, большинство в котором получат независимые представители. По требованиям листинга в Гонконге количество независимых директоров должно составлять не менее трети от общего состава совета.

Сейчас Олег Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+. В En+ Group российскому предпринимателю принадлежит 66% акций. Sual Partners Виктора Вексельберга, который также включен в санкционный SDN list, владеет 26,5% "РусАла". Еще 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore.

En+ Group — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 гигаватт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 миллиона тонн в год. Именно контролируемые РусАлом" алюминиевые заводы являются основным потребителем производимой энергии.

6 апреля 2018 года американские власти объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "РусАл", холдинги "Базовый элемент", En+ Group и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".