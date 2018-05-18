В Чили более 30 епископов подали в отставку из-за обвинений в педофилии

В Чили 34 епископа подали Папе Римскому прошение об отставке в связи с разгоревшимся в начале года педофильским скандалом. Священнослужители решились на столь отчаянный шаг после того, как понтифик лично отчитал их за сокрытие следов сексуальных преступлений и неспособность защитить детей от насильников, сообщает Reuters.

Чилийские епископы заявили, что теперь их судьба в руках Ватикана. Представители Католической церкви отметили, что это первый случай, когда все епископы страны одновременно подали в отставку.

В настоящий момент власти Чили расследуют дело местного епископа Хауна Барроса, которого подозревают в том, что тот покрывал священника Фернандо Карадиму, признанного педофилом в 2011 году.