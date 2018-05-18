В Мексике обнаружили останки неизвестного монстра

Жительница мексиканского города Масатлан, штат Синалоа, обнаружила на местном пляже останки странного морского животного. По словам Беатрис Моралес Акуньи, никто не приближался к костям, потому что все принимали их за корабельные снасти, сообщает El Diario.

Мексиканка опубликовала фотографии животного у себя в соцсетях и спросила у читателей, кто, по их мнению, запечатлен на снимках.

Мнения подписчиков разделились. Одни заявили, что перед ними мурена, другие предположили, что морской змей. Споры о том, чьи останки удалось запечатлеть женщине, продолжаются до сих пор.