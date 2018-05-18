Лавров о СП-2: наши германские друзья поняли, что нужно руководствоваться своими интересами

Германия подтвердила свою приверженность строительству газопровода "Северный поток-2".

"Мы услышали очередное подтверждение на уровне канцлера, перед этим такое подтверждение сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, когда он был неделю назад в Москве", — сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

При этом он отметил, что Германия пытается найти такие решения, которые бы не осложняли их отношения с США, но демонстрирует и готовность выстраивать отношения с Россией, исходя из своих национальных интересов.

"Мне кажется, что наши германские друзья тоже поняли, что нужно руководствоваться своими национальными интересами. И для такой постановки дела, я уверен, у нас будет очень много взаимовыгодных полезных проектов", — пояснил российский министр иностранных дел.

По мнению Лаврова, из-за действий США процессы в мировой политике и экономике становятся все менее предсказуемыми. Он выразил надежду, что продвигая свои интересы, США также учитывать интересы своих политических союзников и других игроков на международной арене, передает ТАСС.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.