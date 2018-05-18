Убийства в Газе: израильские власти обвинили в подражании Гитлеру

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил правительство Израиля в подражании Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини.

Как передает ТАСС, со ссылкой на Анатолийское агентство, руководитель турецкого правительства выступил 18 мая в ходе своего выступления на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.

По словам Йылдырыма власти Израиля демонстрируют мировому сообществу, что являются оккупантами и не считаются с нормами права. Премьер-министр призывал все страны мира поддержать палестинцев, чтобы, по его словам, выступить единым фронтом "против несправедливости, насилия и оккупации".

После него микрофон взял лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, который обрушился с критикой на ряд арабских государств: "Почему Эр-Рияд, Абу-Даби или Каир не оказывают поддержку Палестине? Эти страны избегают упоминаний Иерусалима и Палестины и выступают лишь с поверхностной критикой в адрес Соединенных Штатов и Израиля. Это позорно!"

Как передает РИА Новости, выступая на том же митинге и комментируя недостаточно активную поддержку палестинцев со стороны арабских стран, президент Турции Тайип Эрдоган с горечью отметил, что исламский мир не справился с экзаменом по Иерусалиму.

Впрочем, по его словам, этот "экзамен" не сдала вся ООН, которая ничего не смогла противопоставить желанию США перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы, мусульмане, ничего не делаем, кроме того, что осуждаем", — заявил Эрдоган и подчеркнул, что "если мусульмане станут едиными и вместе встанут против гнета, то безрассудство Израиля долго не продлится".

При этом он отметил, что нельзя отождествлять еврейский народ с сионистами, а также призвал американцев протестовать против политики своего президента.

Как передает "Интерфакс", заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели подвергла критике предложение, одобренное большинством голосов в Совете по правам человека ООН, о проведении независимого международного расследования столкновений израильских военных и палестинцев в секторе Газа, в ходе которых погибли 60 арабов и еще 2800получили ранения.

По ее словам, Совет по правам человека ООН предпочитает поддерживать ХАМАС "вместо того, чтобы поддержать право Израиля защищать себя от террора"

За данный проект высказались 29 стран, 14 стран, в том числе Германия и Великобритания, воздержались от голосования, а США и Австралия — проголосовали против расследования.