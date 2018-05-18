Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 мая 201821:34 (обновлено в 22:02)

СМИ сообщают о выживших в авиакатастрофе на Кубе

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что крушение самолета в аэропорту Гаваны, вероятно, привело к "большому числу" жертв.

Об этом со ссылкой на агентство France-Presse, сообщает ТАСС.

Диас-Канель лично прибыл на место падения Boeing 737-200 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, который разбился при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти.

 

Лайнер направлялся в город Ольгин на востоке Кубы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось не менее 104 человек.

При ударе самолет загорелся. ЧП случилось недалеко от средней школы в районе Бойерос. Спасательные службы работают на месте происшествия.

 

По некоторым данным, три пассажира выжило в авиакатастрофе. Агентство Associated Press со ссылкой на местных жителей сообщает, что пострадавших в результате крушения самолета перевозили на машинах скорой помощи.Один из них впоследствии скончался в больнице.

Посольство РФ в Гаване выясняет, были ли среди пассажиров россияне.

Пассажирский самолет Boeing 737 был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh.

Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолёт за всю историю авиастроения. Его производство началось с 1967 года. До сих пор модель модернизируют, оставляя неизменной планер. Сегодня эксплуатируется более 10 тысяч воздушных судов этого вида.

В разных катастрофах было потеряно 182 самолёта этого типа. В них погибли 3897 человек.

Сейчас

20:52

ЕС выбрал, на какие американские товары повысить пошлины

20:37

Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

20:24

Boeing с пассажирами разбился на Кубе

20:22

"Советский Союз" задымился

20:02

Колесников арестован вслед за Пирумовым

19:17

Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

18:59

Путин анонсировал передачу армии "Авангарда" и "Сармата"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Теплая атмосфера и белый букет: о чем разговаривали Путин и Меркель

Теплая атмосфера и белый букет: о чем разговаривали Путин и Меркель

1 час назад
Среди большого количества погибших в авиакатастрофе на Кубе есть выжившие

Среди большого количества погибших в авиакатастрофе на Кубе есть выжившие

1 час назад
МиГ-31БМ загорелся при взлете под Пермью

МиГ-31БМ загорелся при взлете под Пермью

3 часа назад
Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

Бойню в Техасе устроил школьник с винтовкой, дробовиком и СВУ

1 час назад
Бомбежка Крымского моста: выяснилось, что Роган распинался перед пранкерами

Бомбежка Крымского моста: выяснилось, что Роган распинался перед пранкерами

3 часа назад
Путин анонсировал передачу армии "Авангарда" и "Сармата"

Путин анонсировал передачу армии "Авангарда" и "Сармата"

3 часа назад
Лавров о СП-2: наши германские друзья поняли, что нужно руководствоваться своими интересами

Лавров о СП-2: наши германские друзья поняли, что нужно руководствоваться своими интересами

3 часа назад
"Гроздь гранат залетела в окопы": подробности ранения журналистов ВГТРК в Донбассе

"Гроздь гранат залетела в окопы": подробности ранения журналистов ВГТРК в Донбассе

7 часов назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Знакомьтесь, новые лица: российское правительство обновилось на треть

Знакомьтесь, новые лица: российское правительство обновилось на треть

2 часа назад
Путин рассказал, что стало бы со Скрипалем в случае отравления

Путин рассказал, что стало бы со Скрипалем в случае отравления

5 часов назад
На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

10 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Пригородные дворцы Петербурга отмечают 100-летие музейной жизни

Пригородные дворцы Петербурга отмечают 100-летие музейной жизни

1 час назад
Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" покажет самых удивительных людей

Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" покажет самых удивительных людей

1 час назад
Удар по центру России: гроза и ливни не оставили камня на камне от плиточных тротуаров

Удар по центру России: гроза и ливни не оставили камня на камне от плиточных тротуаров

1 час назад
Илон Маск начал встречаться со "скоростью света"

Илон Маск начал встречаться со "скоростью света"

1 час назад
60 минут. Меркель отвергла шантаж Трампа

60 минут. Меркель отвергла шантаж Трампа

1 час назад
135
"Советский Союз" задымился

"Советский Союз" задымился

2 часа назад
Хантсман передумал выступать на ПМЭФ из-за СМИ

Хантсман передумал выступать на ПМЭФ из-за СМИ

2 часа назад
Samsung поиздевалась над Apple, сравнив iPhone 6 и Galaxy S9

Samsung поиздевалась над Apple, сравнив iPhone 6 и Galaxy S9

2 часа назад
Колесников арестован вслед за Пирумовым

Колесников арестован вслед за Пирумовым

2 часа назад
Рябков и Хантсман обсудили российско-американские отношения

Рябков и Хантсман обсудили российско-американские отношения

3 часа назад
Убийства в Газе: израильские власти обвинили в подражании Гитлеру

Убийства в Газе: израильские власти обвинили в подражании Гитлеру

3 часа назад
Шарапова победила чемпионку Roland Garros Остапенко

Шарапова победила чемпионку Roland Garros Остапенко

3 часа назад
Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

Столкновение автобусов в Нью-Йорке: 32 пострадавших

3 часа назад
Владимир Драчев и Виктор Майгуров будут работать вместе в СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров будут работать вместе в СБР

3 часа назад
Украина проиграла России аммиачный спор в ВТО

Украина проиграла России аммиачный спор в ВТО

3 часа назад
Не стало экс-футболиста и тренера "Зенита" Станислава Беликова

Не стало экс-футболиста и тренера "Зенита" Станислава Беликова

4 часа назад
Жених устроил ДТП, бросил изуродованную невесту с долгами за аварию и скрылся

Жених устроил ДТП, бросил изуродованную невесту с долгами за аварию и скрылся

4 часа назад
Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор

Facebook и Instagram обрушил не Роскомнадзор

4 часа назад
Соратники Вышинского и Одновол провели необычный митинг у посольства Украины в Москве

Соратники Вышинского и Одновол провели необычный митинг у посольства Украины в Москве

4 часа назад
Дерипаска ушел и обещал не возвращаться

Дерипаска ушел и обещал не возвращаться

4 часа назад
Скончался олимпийский чемпион по водному поло Майт Рийсман

Скончался олимпийский чемпион по водному поло Майт Рийсман

5 часов назад
Тимур Кизяков в гостях у Анастасии Волочковой

Тимур Кизяков в гостях у Анастасии Волочковой

5 часов назад
"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

5 часов назад
"Саратовские авиалинии" устранили нарушения и возобновили продажу билетов

"Саратовские авиалинии" устранили нарушения и возобновили продажу билетов

6 часов назад
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

6 часов назад
Москву накрыла гроза: лить будет до утра

Москву накрыла гроза: лить будет до утра

6 часов назад
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

6 часов назад
"Черновик": до старта проката осталась неделя

"Черновик": до старта проката осталась неделя

6 часов назад
Наталья Хорохорина рассказала, почему отдала мужа Наталье Гундаревой

Наталья Хорохорина рассказала, почему отдала мужа Наталье Гундаревой

7 часов назад
Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?

Далеко ли российскому ЖКХ до блокчейна?

7 часов назад
Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми

Путин поручил сделать автомобили "Кортеж" массовыми

7 часов назад
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

12 часов назад
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

20 часов назад
Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

12 часов назад
Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

12 часов назад
Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

12 часов назад
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

17.05.2018 21:40
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

17.05.2018 19:45