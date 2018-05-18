СМИ сообщают о выживших в авиакатастрофе на Кубе

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что крушение самолета в аэропорту Гаваны, вероятно, привело к "большому числу" жертв.

Об этом со ссылкой на агентство France-Presse, сообщает ТАСС.

Диас-Канель лично прибыл на место падения Boeing 737-200 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, который разбился при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти.

Лайнер направлялся в город Ольгин на востоке Кубы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось не менее 104 человек.

При ударе самолет загорелся. ЧП случилось недалеко от средней школы в районе Бойерос. Спасательные службы работают на месте происшествия.

По некоторым данным, три пассажира выжило в авиакатастрофе. Агентство Associated Press со ссылкой на местных жителей сообщает, что пострадавших в результате крушения самолета перевозили на машинах скорой помощи.Один из них впоследствии скончался в больнице.

Посольство РФ в Гаване выясняет, были ли среди пассажиров россияне.

Пассажирский самолет Boeing 737 был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh.

Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолёт за всю историю авиастроения. Его производство началось с 1967 года. До сих пор модель модернизируют, оставляя неизменной планер. Сегодня эксплуатируется более 10 тысяч воздушных судов этого вида.

В разных катастрофах было потеряно 182 самолёта этого типа. В них погибли 3897 человек.