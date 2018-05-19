Мишель Платини признался в махинациях на чемпионате мира-1998

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини признался, что на чемпионате мира 1998 года результаты жеребьевки были преднамеренно подтасованы.

В частности, он сказал, что Францию и Бразилию специально развели по определенным группам. Так, действующие на тот момент чемпионы мира бразильцы были помещены в группу А, в то время как французская команда была помещена в группу С. В случае победы обеих команд в своих группах они могли встретиться лишь в финале.

Так в итоге и произошло. Обе команды добрались до финального матча мундиаля, где французы оказались сильнее – 3:0.

"При составлении календаря турнира мы немного схитрили: в случае, если обе команды занимали первые места в группе, то мы не могли встретиться до финала, — приводит слова Платини Спортс.Ru со ссылкой на France Bleu. - Вы думаете, что другие не поступили также на своем домашнем чемпионате мира? Финал Франция – Бразилия был мечтой для всех".

На тот момент Платини являлся директором организационного комитета чемпионата мира-1998 года во Франции. С 2007 по 2015 годы Платини возглавлял УЕФА, однако в октябре 2015 был отстранен от занимаемой должности, а позже лишен возможности заниматься футбольной деятельностью в течение восьми лет из-за коррупционного сканадала.