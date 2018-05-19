"Я здесь ради Иерусалима": под пули израильтян встают старики, женщины и дети

Израиль и США раскритиковали решение Совета по правам человека ООН расследовать гибель десятков палестинцев в столкновениях в Секторе Газа. В регионе продолжаются беспорядки.

Газ выедает глаза, химическое дыхание обжигает грудь. Только специальный раствор, который сами протестующие распрыскивают на лицо, помогает не терять сознание. Палестинский протест выглядит именно так.

Ситуация накаляется с каждой минутой, на границу подвозят покрышки: сегодня их будут жечь, сегодня явно будут столкновения. Народ заведен. Уже были выстрелы с израильской стороны: все только начинается.

Сразу после намаза они спешат на окраину города, на границу Сектора Газа с израильской границей. Рамадан протесту не помеха. Старики, дети, женщины — все, словно по расписанию, в назначенное время встречаются в одной из шести самых горячих точек Сектора – Восточной Газе.

Израильская армия запустила дрон со слезоточивым газом, дышать невозможно, смотреть тоже. Но народ не расходится. Это — только начало.

Позиции израильской армии – в 50 метрах от протестующих палестинцев. В столкновениях этой недели погибло более 60 человек, ранено больше тысячи. После этого израильские солдаты стараются избегать жертв среди гражданских – стреляют перед ногами, но иногда все равно попадают.

Ахмед получил ранение еще в марте, когда пытался прорвать так называемую зону безопасности и пересечь границу. Пуля остановила его на полпути, попав в ногу и разорвав сухожилие. Но сегодня он вновь на передней линии палестинского протеста.

"Меня уже ранили, я прихожу ради Иерусалима, ради нашей страны, ради нашей родины, — говорит Ахмед. — И я буду приходить сюда, еще и еще и еще, и мне все равно — пусть даже меня убьют. Я буду приходить ради Иерусалима, потому что это наш город, который оккупировал Израиль".

Бывший министр здравоохранения, член политсовета ХАМАС Базем Наим уверяет — этот протест добровольный. И как бы Израиль не обвинял движение в подстрекательстве к беспорядкам, против воли палестинцев не пойдешь.

"Хотя в Израиле и говорят о том, что мы силой сгоняем людей на протест, вы же видите, все идут сюда добровольно, — говорит Базем Наим. — Сюда приходят и несовершеннолетние. Попробуйте их остановить! Не получится. Потому что им небезразлично, что творит Израиль с Палестиной".

По предварительным данным министерства здравоохранения Палестины, в беспорядках было ранено более 30 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в реанимации.