Тройной взрыв в Афганистане: пострадали несколько десятков человек

Восемь человек погибли, 45 получили ранения при тройном взрыве на стадионе на северо-востоке Афганистана.

Взрывы прогремели во время матча по крикету в городе Джелалабад на северо-востоке Афганистана​​​. Среди погибших были организатор соревнования. Движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою причастность к взрыву, сообщает РИА Новости.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики, отмечает ТАСС. При этом все чаще командиры и боевики "Талибана" присягают на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

17 мая командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что усилению "ИГ" способствуют военные США.

"Присутствие на территории Афганистана иностранного контингента во главе с США, как и в Сирии, не способствует снижению террористической угрозы. Скорее даже наоборот, осуществляя борьбу с афганскими радикальными движениями — противниками ИГИЛ, способствуют распространению международной террористической организации", — сказал он.

По данным командующего, в данный момент в Афганистане сосредоточено около 10 тысяч сторонников ИГИЛ. "Из них около пяти тысяч скопились в северных провинциях, которые не оставили цели создания исламского халифата на территории республик Центральной Азии", — отметил генерал-лейтенант.