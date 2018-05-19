"Мы увидели столб черного дыма": очевидцы рассказали о крушении лайнера на Кубе

На Кубе после крушения самолета Boeing 737 объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены до 21 мая. Соболезнования главе Кубы выразили Владимир Путин и другие мировые лидеры.

На борту самолета было 110 человек. По последним данным, выжить удалось лишь двум женщинам, сообщает телеканал "Россия 24". Они в критическом состоянии находятся в больнице. "Мы делаем все возможное, чтобы спасти пострадавших, — говорят врачи. — У нас есть все необходимое для их лечения. Но давать прогнозы рано. У них очень серьезные повреждения, опасные для жизни".

В посольстве нашей страны на Кубе сообщили, что россиян на борту не было. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана – Ольгин и разбился через минуту после вылета. Черные ящики пока не найдены. Бортинженер, который обслуживал рейс, вылетевший на несколько минут раньше, считает причиной катастрофы технический сбой.

По словам очевидцев, самолет пытался вернуться в аэропорт сразу после взлета, но врезался в линии электропередачи. "Мы были у стойки регистрации, и вдруг услышали взрыв, — рассказывают люди. — Внезапно свет в аэропорту погас, мы увидели столб черного дыма. Нам сказали, что самолет разбился".