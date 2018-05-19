По пути от одной шахты МБР к другой американцы потеряли ящик гранат

Командование авиабазы Майно, штат Северная Дакота, где размещены американские межконтинентальные баллистические ракеты, рассказало о пропаже на складе пулемета M240. Военные уже приступили к поиску оружия.

Неделю назад командование также пообещало выплатить 5 тысяч долларов тому, кто найдет ящик с боеприпасами для станкового гранатомета МК19, который военнослужащие потеряли на территории базы.

Отмечается, что ящик с лентой из 32 гранат весом 19 килограммов выпал из армейского внедорожника "Хамви" 1 мая, когда солдаты добирались от одной шахты МБР к другой. Позже 100 военнослужащих несколько раз прочесали все 10 километров дороги, но пропажу так и не нашли, передает ТАСС.