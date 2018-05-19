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19 мая 201823:00 Сергей Брилев

Абэ рассказал о первых "бутонах" российско-японского сотрудничества

Global Look Press

Проще всего предположить, что Абэ пытается обаять Россию, потому что в голове у него Курилы. Позиция большинства россиян на эту тему ясна. Известно и то, что в 1956 году, когда Москва как-то раз допустила передачу Южных Курил японцам, была сделана важная оговорка: с территории Японии не должна исходить угроза для СССР, то есть сегодняшней России, и Китайской Народной Республике. Но с тех пор в Токио заключили военное соглашение с Вашингтоном, чьи очень даже наступательные силы остались в Японии уже не как оккупационные, а как приглашенные. А как же оговорка Москвы? Она вообще-то в силе. И, тем не менее, прогресс явно есть. В том смысле, что сейчас Россия и Япония вышли из замкнутого круга, и, кажется, впервые за много десятилетий мы осознали себя очень разными, но соседями. И вот в Японии уже даже изготовили классическое кимоно с русскими мотивами: навстречу токийской Олимпиаде.

В преддверии своего визита в Россию Абэ выкроил время, чтобы принять "Вести в субботу" у себя в Токио.

- Господин премьер-министр, я летел в Японию не из Москвы, а из Владивостока вдоль всего Корейского полуострова. И, глядя на Северную и Южную Корею, думал о том, как же много всего изменилось сейчас в мировых делах между разными государствами. Но, на удивление, российско-японские отношения выглядят как некая константа. Как вам кажется, они меняются или остаются прежними? Что вы делаете для того, чтобы они выглядели именно так, как выглядят?

- В этом месяце состоится наша уже двадцать первая встреча с президентом Путиным. Наша общая позиция, и мы уже заявляли об этом, состоит в том, что в японо-российских отношениях заложен огромнейший потенциал. И мы оба исходим из того, что эти скрытые возможности должны быть реализованы в результате всестороннего развития сотрудничества. Я уверен, что это пойдет на пользу развития наших стран и одновременно станет большим вкладом в укрепление стабильности во всем мире. Мне кажется, президент Путин придерживается такого же мнения. Я же считаю, что японо-российские отношения должны быть еще более стабильными. Действительно, в мире происходят серьезные изменения. И я исхожу из того, что с какими бы задачами ни сталкивались наши страны, какие бы проблемы ни возникали, мы должны вести двусторонний диалог. Я периодически встречаюсь с президентом Путиным и считаю, что должен и дальше поддерживать с ним постоянный контакт, чтобы говорить на самые разные темы. Я всегда об этом говорил. Существуют серьезные проблемы, скажем, ситуация на Корейском полуострове, проблемы Северной Кореи. Я, кстати, приветствую итоги недавнего межкорейского саммита, в ходе которого была принята Пханмунчжомская декларация, где говорится о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что при обсуждении таких вопросов мирового масштаба, как ситуация на Корейском полуострове или проблемы в Сирии, роль вашей страны чрезвычайно важна, и я об этом тоже постоянно говорю, в том числе в рамках "Группы семи", — подчеркнул Абэ.

- Это — философия. А что касается конкретики, какие вопросы вы хотите обсудить на встрече с Путиным?

- Что касается предстоящего саммита, то после того как в прошлом году я одержал победу на парламентских выборах, президент Путин сказал мне: "Надеюсь, теперь мы с вами действительно сможем реализовать все наши планы". При этом многое из того, о чем у нас были достигнуты договоренности, уже реализуется и приносит конкретные результаты. Совсем недавно Владимир Путин сам одержал убедительную победу на президентских выборах. Поэтому я думаю, что теперь мы сможем вместе продолжить реализацию конкретных проектов. Два года назад я как раз выступил с предложением о сотрудничестве в виде плана из восьми пунктов, и сейчас эти проекты уже претворяются в жизнь. На предстоящей встрече с главой российского государства я намерен обсудить, как далеко за эти два года удалось продвинуться в осуществлении этого плана. Еще я очень рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи — заключения мирного договора. На нашей встрече в Нагато нам удалось достичь определенных договоренностей, и их реализация уже идет полным ходом. В частности, имеется в виду пункт о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. Кроме того, в прошлом году бывшие жители этих островов смогли посетить могилы своих предков, отправившись туда впервые на самолете. Я считаю, что работа в этом направлении должна быть продолжена. Также я намерен обсудить на переговорах вопрос заключения мирного договора. Я убежден, что между нашими странами развиваются доверительные отношения, которые необходимы для заключения этого договора. Мирный договор, экономическое сотрудничество — это то, что я собираюсь тщательно обсудить с президентом Путиным. Конечно, существует также целый ряд вопросов и задач международного характера, начиная с проблем Северной Кореи. Поэтому я намерен поговорить о том, в какой форме и каким образом мы можем сотрудничать в решении подобных международных задач.

- Я посмотрел в окно — похоже, как будто мы сидим на основной территории Японии, а там дальше океан и какие-то острова. Территориальная тема является для вас одной из самых важных. Позиция обеих стран хорошо известна. Какие вы предлагаете новые подходы к этой теме?

- Мы неуклонно придерживаемся позиции, что необходимо заключить мирный договор путем решения вопроса о принадлежности четырех островов. Но, к сожалению, прошло уже более 70 лет, а мирный договор так и остается незаключенным. Это совершенно ненормальная ситуация: и я, и президент Путин в этом полностью совпадаем. Поэтому в ходе нашей встречи в Нагато был сформулирован новый подход к решению этой проблемы. Его суть — в том, что, идя по пути к заключению мирного договора, жители Японии и России должны осознать значимость двусторонних отношений. Они должны понять, что мирный договор нужен для развития японо-российских связей. То есть нужно понять, что эти связи необходимы. В рамках этого и был выдвинут план сотрудничества из восьми пунктов. Причем по таким направлениям, как медицина, градостроительство, энергетика, мы уже достигли больших результатов. Я уверен, что жители России успели это почувствовать на себе. Осознание важности развития отношений жителями обеих стран — это путь к заключению мирного договора на основе взаимного доверия. Я не сомневаюсь, что совместная хозяйственная деятельность на четырех островах, призванная улучшить жизнь людей на этих территориях, усилия обеих стран и жителей островов в этой области должны привести к укреплению доверительных отношений. Этот подход был предметом дискуссии в нашей стране, но сейчас, как мне кажется, он вызывает понимание со стороны значительной части населения Японии и, что немаловажно, со стороны бывших жителей островов. Когда мы встречались в Нагато, президент Путин прочел письма, написанные некоторыми из этих людей. Мне показалось, что он понял их чувства. Как результат, идя навстречу их пожеланиям, в прошлом году для них был организован первый авиаперелет на острова, чтобы они смогли посетить могилы своих предков. Я готов еще продвинуть сотрудничество с Россией в этом направлении. В японо-российских отношениях заложен огромный потенциал. И я очень хочу, чтобы среди граждан Японии и России, включая тех, кто проживает на четырех островах, было понимание того, что для максимально полной реализации этого потенциала и необходимо заключить мирный договор.

- Надеюсь когда-нибудь добраться до Южных Курил. Но сейчас мы собрали уже очень большое количество необычных примеров о том, как японский бизнес пошел не только на Дальний Восток, не только в Москву и Петербург, но и в Чебоксары, Воронеж, Казань, — очень много городов, очень много регионов. Чем объяснить такой интерес японского бизнеса к российским регионам?

- Два года назад я выступил с планом сотрудничества с Россией из восьми пунктов. Смысл моего предложения заключается в том, что Россия — это страна с богатыми запасами природных ресурсов, рынок с населением свыше 100 миллионов человек, кроме того, в России много высококвалифицированных специалистов. У Японии тоже есть свои сильные стороны, прежде всего, развитые технологии. Я не сомневаюсь, что, если это все объединить, нам удастся достичь огромных результатов. Именно поэтому два года назад я внес это предложение. И уже сегодня мы это наблюдаем: наши усилия дали всходы, и даже появились первые бутоны, которые вот-вот расцветут. Я думаю, что российские жители и сами уже почувствовали эффект от такого сотрудничества. В любом случае, я намерен прилагать усилия к тому, чтобы было сделано как можно больше. Мне кажется, успешная реализация этого плана приводит к тому, что и японский бизнес тоже начинает осознавать всю выгодность инвестиционной деятельности, в частности, на российском Дальнем Востоке. По итогам двух лет, прошедших после принятия этого плана, я хотел бы познакомить вас с конкретными проектами и направлениями сотрудничества, которые напрямую затрагивают повседневную жизнь простых людей в России.

Отдельная тема — расширение гуманитарных обменов. Уже много лет десятки японских студентов привлекает балетное Вагановское училище в Петербурге. Этим уже никого не удивишь. Но сейчас в Токио предложили резко увеличить и число студенческих обменов. Недавно на Хоккайдо прошла встреча Ассоциации вузов России и Японии. Количество университетов, участвующих в японских программах, увеличилось с 5 до 13. На контакты молодежи — вообще особые надежды.

Визы уже стало получать значительно проще. Туристические обмены между Россией и Японией уже к концу следующего года могут достичь четверти миллиона человек.

Теперь — нечто совсем новое. Лаборатория биогенетических исследований — уникальный, но только один из нескольких проектов японских и российских ученых из Казанского федерального университета. Только вообразите: кровь человека в виде сухого порошка! Может храниться вечно, а если понадобится переливание, нужно просто добавить воды.

Еще в Казани российские коллеги другого японского университета — RIKEN — работают в лаборатория генной инженерии. Выявляют, в частности, гены, отвечающие за онкологию. Результаты мгновенно обсуждают с японскими учеными и уже вместе ищут новые пути в диагностике и терапии рака.

А в Москве проводятся тренинги для врачей — с использованием лучших японских эндоскопических технологий. Эти аппараты способны обнаружить онкологические и другие заболевания на ранних стадиях, что очень важно при дальнейшей терапии.

Вообще для Японии работа в научном и медицинском направлениях это — важный элемент утвержденного плана сотрудничества двух стран. В рамках этой концепции предлагают еще и современные решения для комфортной жизни.

Так, в Воронеже необычный "умный" дом построила японская Nice. Выставочный образец полностью меблирован и готов к проживанию. Материалы дома, как утверждают строители, максимально экологичны, поэтому проживание в нем не только удобно, но и полезно.

А вокруг на улицах Воронежа появились "умные" светофоры из Японии: они сами вычисляют количество машин и решают, когда и какому потоку лучше дать зеленый свет, чтобы не допустить появления затора.

В Ульяновске японская Isuzu поставляет заводу "СИМАЗ" шасси для пассажирских автобусов. Они отличаются высокой надежностью.

С Чувашией японский бизнес сотрудничает не первый год, но буквально недавно назад в Чебоксарах с представительной делегацией был посол Тоехиса Кодзуки. Он присматривается к новым разработкам как опытных чувашских инженеров, так и молодых пытливых умов — школьников и молодых ученых.

А в Якутии российские и японские аграрии добились круглогодичного урожая овощей. Вечная мерзлота, а внутри огорода под крышей – плюс 26 градусов.

Отдельная страница — мероприятия в рамках перекрестного года. Так, в Москве мы попали на выступление Ямады Мидори — легенды традиционного японского театра кабуки. Госпожа Ямада исполнила завораживающий танец с веерами. А ведь еще она — профессор икебаны. Урок по составлению цветочных композиций Мидори провела недавно на открытом воздухе в Сочи, где в знак дружбы России и Японии были высажены 18 деревьев сакуры. Этот дивный сад на фоне заснеженных горных вершин назвали "Сад Мидори".

- Можно я сформулирую свою мечту о российско-японских отношениях? Перейти от великой истории к нормальному соседству.

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