Перед свадьбой принц Гарри стал герцогом

Королева Елизавета II предоставила титул герцога Сассекского принцу Генри Уэльскому. Так бабушка поздравила внука в день его свадьбы с американской актрисой Меган Маркл, пишет ТАСС. У принца Гарри отныне следующие титулы: герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил.

Принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским. После бракосочетания Меган будет именоваться ее королевским высочеством герцогиней Сассекской. Принцессой, как и ожидалось, Маркл не будет. Гарри занимает шестую позицию в списке претендентов на престол Соединенного королевства.

Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл пройдет в субботу в Виндзоре.