Россию и Швейцарию признали кошмаром для захватчиков

Шведское издание Svenska Dagbladet составило список стран, вторжение в которые обернется кошмаром для любой армии. Среди перечисленных государств — Швейцария, Новая Зеландия и Россия.

Газета предупредила, желающим вторгнуться в Россию следует подготовиться к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса. К тому же россияне имеют опыт участия в полномасштабных войнах.

Вторжение в Швейцарию, считает издание, затруднит уникальное положение страны — она окружена Альпийскими горами. И, несмотря на то, что швейцарская армия насчитывает всего 150 тысяч человек, в стране есть четыре миллиона подготовленных гражданских.

Военные действия в Новой Зеландии Svenska Dagbladet называет "логистическим кошмаром", поскольку островное государство находится более чем в 1600 километрах от ближайшего материка — Австралии. Таким образом, высадка в Новой Зеландии войск и их снабжение можно считать невозможными, передает РИА Новости.