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19 мая 201812:10

В Томске замерзли фонтаны, в Парабели ветер снес крышу больницы

Сильный ветер снес крышу больницы и оставил без света почти 5 тысяч жителей поселка Парабель Томской области.

Ураган с мокрым снегом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду накрыл регион утром 19-го. На крыше здания районной больницы велись строительные работы. Около 500 квадратных метров кровли просто сдуло. Никто не пострадал, уточняет "Россия 24".

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали накануне. Аварийные службы и энергетики устраняют последствия урагана.

Тем временем, в самом Томске из-за резкого похолодания замерзли фонтаны, теперь город похож на снежную сказку.

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