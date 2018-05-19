Волейбол. Казанский "Зенит" прощается с чемпионским составом

Лидер российского мужского волейбола – казанский "Зенит", — который минувшем сезоне выиграл пять главных трофеев (клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов, первенство России, Кубок и Суперкубок страны), объявил о расставании с четырьмя ведущими игроками.

Первым "Зенит" поикнул знаменитый кубинец Вильфредо Леон, который сменил Казань на итальянскую "Перуджу". Затем клуб из Татарстана попрощался Александром Гуцалюком, который шесть раз выигрывал Лигу чемпионов (пять раз в "Зените" и одни титул – в "Локомотиве").

Максим Пантелеймоненко продолжит карьеру в другом клубе



Благодарим за работу и вклад в успехи нашей команды👏#ЗенитКазань pic.twitter.com/PcOFYg2mKh — «Зенит-Казань» (@volleyzenit) 19 мая 2018 г.

Теперь руководство клуба из Казани объявило о прекращении сотрудничества с Максимом Пантелеймоненко и Игорем Юдиным. Пантелеймоненко отыграл за "Зенит" три года, Юдин в минувшем сезоне провел 16 игр в составе команды.