Дзагоев и Дзюба не принимали участия в тренировке сборной России

Футболисты национальной команды России начали подготовку к товарищескому матчу против сборной Австрии, который состоится 30 мая. Наши игроки провели тренировку под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Алан Дзагоев и Артем Дзюба не работали в общей группе из-за недомогания.

Дзагоев тренируется по индивидуальной программе, чему причиной – незначительный дискомфорт в области мышц ноги, сообщает официальный твиттер сборной России. Дзюба испытывает проблемы, связанные с вирусной инфекцией. Все остальные игроки работали в общей группе.