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Российский Крым 17 минут назад
Посол Сирии посадил в Крыму пальму победы и мира
Аллею дипломатов заложил в Международном детском центре "Артек" посол Сирии в России Рияд Хаддад. Вместе с отдыхающими в "Артеке" сирийскими детьми он посадил на будущей аллее первую пальму, символизирующую победу и мир.
Представителям СМИ дипломат рассказал, что сажает пальму, будучи уверенным в укреплении сирийско-российских отношений "во всех областях до конца". На сегодня в "Артеке" находится десять детей сирийских военнослужащих, погибших в войне с мировым терроризмом. Юные гости из Латакии, Хамы, Дамаска и Масьяфа отдыхают в лагере "Морской".
По словам посла, в Сирии, где в школах изучают русский язык около 30 тысяч учащихся, возникла большая нехватка учителей по этому предмету. "Поэтому мы просили Министерство образования России помочь с этим вопросом, чтобы организовать курсы для преподавателей для дальнейшей работы в школах", — сказал Хаддад, добавив, что ведутся также переговоры с российскими университетами, специализирующихся на подготовке учителей по русскому языку.
Тем временем участники международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь-2018", заседание которой прошло в "Артеке" в субботу, 19 мая, приняли декларацию, в которой, в частности, призвали мировых лидеров начать честный и открытый диалог для преодоления споров и прекращения войн.
В рамках ассамблеи прошел международный телемост "Артек-Дамаск" с участием артековцев из Сирии, России, Франции и Нидерландов. В телемосте участвовал и посол Хаддад, а по его итогам была принята декларация "Дети за мир".
Рияд Хаддад также подчеркнул большое значение моста через Керченский пролив, соединившего Крым с материковой Россией, передает РИА Новости. По его словам, этот мост, автомобильную часть которого открыл 15 мая президент РФ Владимир Путин, имеет большое значение для России, также он намного сократил расстояние для налаживания экономического сотрудничества между Крымом и регионами Сирии.
"Если будет время, я обязательно по этому мосту проеду", — сказал посол.
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