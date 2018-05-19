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19 мая 201822:40 Анна Сорокина

Крымский мост открыт, пляжи готовятся

Каковы жизнь и ожиданиях людей по другую сторону Крымского моста — на Таманской земле?

Аппетитными запахами таманская земля созывает туристов в гости и обещает накормить самым вкусным:

Этнодеревня Атамань — живая история о том, как на таманскую землю прибыли первые переселенцы-казаки, получившие жалованную грамоту Екатерины Второй. Сорок куреней — каждый рассказывает, как жили казаки, как работали и как отдыхали.

Это чудо. Это жемчужина Кубани. Посмотреть на это чудо и раньше приезжали туристы со всей страны, но теперь путь сюда стал короче.

Дорога к Крымскому мосту ведет туристов через самое сердце Таманского полуострова. Местные жители с нетерпением ждали открытия автомобильного движения. Для них это не только масштабный проект — это рабочие места, будущее их станиц и детей. "Не менее ста лет простоит, так что внуки проедут по нему", — говорят люди.

Еще несколько лет назад здесь была степь. Новая дорога к Крымскому мосту — это 40 километров четырехполосной трассы и пять крупных развязок.

"За счет средств местного бюджета мы вряд ли позволили бы себе такой масштабный проект, но, конечно же, мечтали о развитии такой инфраструктуры на территории района и региона в целом", — отметил Евгений Пронько, заместитель главы Темрюкского района по ЖКХ и строительству.

Количество автомобилей, проезжающих Таманский полуостров, по прогнозам, вырастет на 40%. Такой интерес и трафик дают новые возможности для развития малого и среднего бизнеса.

"Люди увидят вживую, из чего делается вино, что оно из этой лозы», — говорит Андрей Романов, владелец винзавода. Здесь половина виноградников всей России. Виноградарство и виноделие процветают на этой земле несколько тысяч лет.

Виноделы уже начали разливать по бутылкам эксклюзивную коллекцию вина, посвященную строительству Крымского моста.

Пансионаты вводят "все включено" - такого в небольших станицах не было никогда. Отели — маленькие и большие — обновляются под возросшее число туристов.

К сезону готовят лечебные грязевые вулканы — Гефест и Тиздар.

В популярной у туристов станице Голубицкая начали строить бульвар. Он свяжет пляжи с центром.

"Раньше здесь были непроходимые заросли, территория была неблагоустроенная. Теперь этот проект будет сердцем станицы", — сказал Богдан Поповский, представитель компании-застройщика.

Ухоженные парки, тихие улочки, где не бывает заторов. Дорогу к Крымскому мосту пустили рядом с населенными пунктами, но не сквозь них и, не затрагивая археологические памятники, которые здесь повсюду. Артефакты из древнегреческих городов Фанагории и ее соседки Гермонассы сегодня есть во многих музеях России и мира.

За степным золотом скрываются находки, которым больше 2,5 тысячи лет. Стоит спуститься в раскоп — оказываешься в VI веке до нашей эры, на улицах древнего города Гермонассы.

Древнегреческий город позже получил имя Тмутаракань, сегодня — Тамань. Это то место, где происходили события лермонтовского «Героя нашего времени». А еще здесь очень любят Пушкина. В парках — герои его сказок, А в лиманах и морях наверняка можно поймать ту самую золотую рыбку.

На Таманской земле — три крупных порта. И новая инфраструктура для них станет толчком к развитию. В следующем году дальние подъездные пути к Крымскому мосту начнут реконструировать. Дороги станут шире. Автомобили и поезда — пассажирские и грузовые — пойдут в обход крупных городов.

Новый грузовой терминал заработает в этом году и станет самым большим на юге России.

"Масштабное строительство моста дало мощный импульс для развития транспортной, в первую очередь, железнодорожной инфраструктуры в регионе. В частности, отсутствие железнодорожного обхода Краснодара в течение долгого времени являлось не позволяло портам юга России реализовать свой транспортный и экспортный потенциал", — рассказал Сергей Губинец, генеральный директор компании-инвестора строительства портовой инфраструктуры.

Теперь глубоководный порт Тамань может стать вторым после Новороссийска с оборотом в 100 миллионов тонн. В середине лета по пути к мосту откроются две многофункциональные зоны дорожного сервиса. Там будут заправки, кафе, станции техобслуживания, места отдыха для водителей и ярмарки местных продуктов.

Пик сбора урожая черешни — середина июня. Раньше ее из Краснодарского края в Крым доставляли через переправу, но всерьез мешал шторм. "Стояли на переправе сутками машины, а ягода скоропортящаяся. Теперь будет лучше, уже заказы идут", — признается один из садоводов.

Керченская паромная переправа. Раньше только здесь можно было пересечь пролив между Кубанью и Крымом. Живая очередь на паромы доходила до полутора тысяч машин. Теперь легковые автомобили ушли на Крымский мост. Переправе остались грузовые, въезд которым на мост пока запрещен.

По мосту без пробок попасть на любимые пляжи предвкушают туристы с обоих берегов. Пляжи готовятся. Кубань ежегодно принимает 16 миллионов туристов. И больше полутора миллионов из них в самые жаркие летние месяцы приезжают на таманскую землю. Она по количеству гостей всегда проигрывала более известным курортам Краснодарского края. Но теперь соотношение сил может измениться. Таманская земля — по-своему очаровательная — готовится к новому сезону и новой жизни. Это не только песчано-ракушечные пляжи, но и возможность искупаться в двух морях — Черном и Азовском. Азовское, кстати, прогревается намного быстрее.

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