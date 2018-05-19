Перед крушением "Боинг" совершил странный маневр

Трагедия на Кубе. Там, конечно, поношенные инфраструктура и транспорт, но целых десять лет национальный авиаперевозчик Cubana de Aviacion не знал катастроф. А тут сразу сотня погибших, хотя чудесным образом есть и выжившие.

Клубы черного дыма одними из первых увидели пассажиры, которым самим с минуты на минуту надо было идти на посадку. Boeing 737 оторвался от взлетной полосы, но спустя мгновения экипаж потерял контроль — в 20 километрах от аэропорта Гаваны самолет потерпел крушение.

Очевидцы отмечают: сразу после взлета лайнер совершил странный маневр, как будто хотел вернуться в аэропорт. Но внезапно пошел вниз, задел ЛЭП, после чего пилоты оказались бессильны.

Черные ящики еще не нашли, но версии уже высказываются. Одна из них – изношенные самолеты. На самом деле в парке у кубинцев есть и вполне современные дальне- и среднемагистральные российские Ил-96, Ту-204 и 214. Но не хватает самолетов для внутренних перевозок, а это был как раз такой рейс — в кубинский Ольгин. По понятным причинам, американские Boeing кубинцы приобрести в собственность не могут. Поэтому борт модификации 737-200 Cubana арендовала у небольшого мексиканского перевозчика. Название — внушительное: Global Air. Но самолет был 1979 года выпуска.

Как сообщило посольство России, среди 110 человек на борту точно не было россиян. Из иностранцев были мексиканский экипаж и двое аргентинцев. Среди дымящихся обломков чудом удалось обнаружить четырех выживших, но к этому часу их уже двое. Врачи борются за жизнь женщин: их состояние удалось стабилизировать, но травмы — сильнейшие.

На месте трагедии не только спасатели и волонтеры, но и лично новый кубинский руководитель Мигель Диас-Канель. "Это крупнейший авиа-инцидент за всю историю нашей страны. Жертв очень много. Но все службы сработали оперативно, очень быстро оказались на месте катастрофы. Я выражаю соболезнования родственникам погибших и обещаю, что как только у нас будет информация о причинах произошедшего, мы расскажем обо всем нашему народу", — заявил он.

Кубинцы принимают слова поддержки и сочувствия. Из России их направили президент Путин и премьер Медведев. Помощь в расследовании готовы оказать Мексика и Венесуэла. 19-го и 20 мая на Кубе — национальный траур.