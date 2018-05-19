Савченко наняла новых адвокатов, на которых у нее нет денег

Обвиняемая в подготовке терактов депутат украинский Верховной рады Надежда Савченко подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой, хотя недавно заявляла, что ей нечем оплачивать услуги защитников. Информацию о новых адвокатах, которые будут представлять интересы Савченко в суде, подтвердил адвокат Шадрин.

Оба защитника — партнеры адвокатского объединения Barristers, условия их договоренностей с Савченко не раскрываются, передает ТАСС. Ранее обвиняемая отказалась от частных адвокатов, заявив о невозможности оплачивать их услуги.

"Я из небогатой семьи, не хочу вгонять ее в долги, поэтому отказываюсь от частных адвокатов, так как их услуги дорогостоящие", — заявила она. После этого 14 мая Савченко назначили государственного защитника Юлию Ткач из Центра бесплатной правовой помощи.

Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале, ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, разрешив ее задержание и арест. Киевский суд 23 марта арестовал ее на два месяца, после чего Савченко объявила голодовку. Позже суд продлил арест Савченко до 13 июля.

В России Надежда Савченко была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов у поселка Счастье. В конце мая 2016 года Надежда Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на Украину.