"Челси" победил "МанЮнайтед" и завоевал Кубок Англии

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финальный матч Кубка Англии –старейшего футбольного турнира. В решающей игре встречались столичный "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Победителем стали подопечные Антонио Конте, одержавшие минимальную победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Эден Азар. На 21-й минуте бельгийский полузащитник "синих" практически один на один вырвался к воротам "Юнайтед", но сзади его настиг защитник "красных дьяволов" Фил Джонс, который в борьбе за мяч скосил своего соперника. За это нарушение главный арбитр матча Майкл Оливер без колебаний назначил пенальти, а сам пострадавший и поразил ворота Давида Де Хеа.

Для "Челси" эта победа в Кубке Англии стала восьмой в истории. Ранее последним триумфом лондонцев в турнире был успех в 2012 году. Теперь по количеству побед в кубке "синие" сравнялись с соседями из "Тоттенхэма". Больше титулов только у "Манчестер Юнайтед" (12) и "Арсенала" (13).