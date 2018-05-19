На Кубе нашли черный ящик разбившегося "Боинга"

На месте крушения пассажирского "Боинга-737" близ аэропорта Гаваны найден один из двух бортовых самописцев разбившегося самолета. Об этом объявил в эфире кубинского телевидения министр транспорта Кубы Адель Искьердо, добавив, что найденный черный ящик находится в хорошем состоянии.

Он выразил надежду, что в ближайшие часы будет найден и второй самописец, передает ТАСС. Причина крушения самолета, выполнявшего местный рейс Гавана — Ольгин, пока неизвестна. Приоритетной является версия о том, что лайнер сразу после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Гаваны, но задел провода. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования.

На борту лайнера находились 111 человек, из них 108 погибли. Выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц. По данным посольства РФ на Кубе, российских граждан на борту разбившегося самолета не было.