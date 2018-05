Россиянин Крылов нокаутировал Мальдонадо в борьбе за титул чемпиона FNG

Российский боец смешанного стиля Никита Крылов стал новым чемпионом Fights Nights Global (FNG) в полутяжелом весе. В борьбе за титул чемпиона россиянин победил бразильского соперника Фабио Мальдонадо.

Крылов добыл досрочную победу, отправив бразильца в нокаут во время второго раунда поединка. Этот успех стал для россиянина 24-м в карьере, в то время как для Мальдонадо это поражение стало 12-м в профессиональной карьере.

Бой проходил в Ростове-на-Дону.

Nikita Krylov vs. Fábio Maldonado

