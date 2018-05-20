Сеть кофеен Starbucks разрешит посетителям занимать столики, не делая заказ

В субботу, 19 мая, сеть кофеен Starbucks объявила о введении новых правил для посетителей, согласно которым даже ничего не заказавшие гости могут занимать столики в заведениях и пользоваться уборными. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Правила были изменены после того, как на Starbucks обрушилась волна критики из-за случая, когда в одной из кофеен в Филадельфии 12 апреля задержали двух чернокожих мужчин, которые сидели в кафе, ничего не заказав. После инцидента видео с места событий появилось в социальных сетях. Оно набрало в Twitter 10 миллионов просмотров. Возмущенные жители Филадельфии даже призывали к бойкоту Starbucks, передает РИА Новости.

19 мая компания разослала своим сотрудникам новые указания, согласно которым любой человек, входящий в пространство кофеен Starbucks (в том числе кафе, патио и уборные), считается клиентом вне зависимости от того, сделал ли он заказ.

Сотрудникам рекомендуется следовать внутренним правилам компании в случае, если клиент ведет себя буйно. Если ситуация представляет собой угрозу посетителям и сотрудникам кофейни, персонал должен вызвать экстренную службу.

Компания уточняет, что посетители должны использовать пространство кофеен по назначению, проявляя тактичность по отношению к другим, и действовать ответственно.